ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

14.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:56
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Çağrı HekimoğluBahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 8, Green 16, Jankovic 5, Erkan Yılmaz 9, Stimac 7, Jones 7, Evans 7, Deniz Kılıçlı 2, Burak Can Yıldızlı, Thomas Akyazılı, Hadi ÖzdemirFenerbahçe Beko: Brown 8, Tarık...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Çağrı Hekimoğlu

Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 8, Green 16, Jankovic 5, Erkan Yılmaz 9, Stimac 7, Jones 7, Evans 7, Deniz Kılıçlı 2, Burak Can Yıldızlı, Thomas Akyazılı, Hadi Özdemir

Fenerbahçe Beko: Brown 8, Tarık Biberoviç 5, de Colo 24, Barthel 8, Ahmet Düverioğlu 6, O'Quinn 12, Pierre 6, Kenan Sipahi 5, Ali Muhammed 2, Berkay Candan 2, Yiğit Onan

1. Periyot: 18-18

Devre: 25-37

3. Periyot: 48-61

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 78-61 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

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