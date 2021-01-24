ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

24.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:22
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Musa Kazım ÇetinEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 8, Kelly 17, Jaiteh 17, Simpson 7, Hayes 20, Lemar 2, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy, Metehan Akyel, Muhammed Doğan Şenli 6Frutti Extra Bursaspor: Tillman 8, Birkan Batuk 1,...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 8, Kelly 17, Jaiteh 17, Simpson 7, Hayes 20, Lemar 2, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy, Metehan Akyel, Muhammed Doğan Şenli 6

Frutti Extra Bursaspor: Tillman 8, Birkan Batuk 1, Peters 9, Shayok 22, Kadji 13, Munford 5, Ender Arslan 3, Oğuz Savaş 9, Can Maxim Mutaf, Metin Türen

1. Periyot: 17-11

Devre: 36-30

3. Periyot: 54-52

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 77-70 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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