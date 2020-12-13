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ING Basketbol Süper Ligi

13.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:20
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Ali Şakacı, Ziya Özorhon, Ozan ÇakarBüyükçekmece Basketbol: Olaseni 26, Burak Eşlik 3, Anderson, Farrell 25, Oliver 16, Ömer Utku Al 5, Ahmet Can Duran 2, Eldridge 10, Mert Celep 2OGM Ormanspor: Holloway 23, İsmil Yiğit Yüceer, Hagins 14, Kikanovic 9, Efe...

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Ali Şakacı, Ziya Özorhon, Ozan Çakar

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 26, Burak Eşlik 3, Anderson, Farrell 25, Oliver 16, Ömer Utku Al 5, Ahmet Can Duran 2, Eldridge 10, Mert Celep 2

OGM Ormanspor: Holloway 23, İsmil Yiğit Yüceer, Hagins 14, Kikanovic 9, Efe Ergi Tırpancı 2, Kidd 16, Hardy 5, Erol Can Çinko 3, Cevher Özer 10

1. Periyot: 32-19

Devre: 54-43

3. Periyot: 66-68

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Büyükçekmece Basketbol, ağırladığı OGM Ormanspor'u 89-82 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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