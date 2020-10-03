ING Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ING Basketbol Süper Ligi

03.10.2020 15:29 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:32
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Karataş ŞahinbeyHakemler: Sinan İşgüder, Serdar Ünal, Serhat BükerGaziantep Basketbol: Lemar 6, Orhan Haciyeva 1, Jaiteh 15, Tomas 3, Can Uğur Öğüt, Kelly 8, İsmail Cem Ulusoy 11, Simpson 15, Metehan AkyelPınar Karşıyaka: Metecan Birsen 16, Semih Erden 6, Onuralp Bitim 4, Taylor 3, M'Baye...

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Sinan İşgüder, Serdar Ünal, Serhat Büker

Gaziantep Basketbol: Lemar 6, Orhan Haciyeva 1, Jaiteh 15, Tomas 3, Can Uğur Öğüt, Kelly 8, İsmail Cem Ulusoy 11, Simpson 15, Metehan Akyel

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 16, Semih Erden 6, Onuralp Bitim 4, Taylor 3, M'Baye 8, Morgan 4, Henry 12, Yunus Emre Sonsırma 2, Nusret Yıldırım, Çağatay Özkan

1. Periyot: 17-17

Devre: 39-24

3. Periyot: 48-42

5 faule çıkan: 39.56 Semih Erden (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 59-55 yendi.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Pınar Karşıyaka 9-6 önde geçerken, periyodun kalan bölümünde karşılıklı sayılarla ilk çeyrek 17-17 berabere tamamlandı.

İkinci periyotta Gaziantep Basketbol, özellikle Simpson'ın üçlükleriyle farkı açtı ve soyunma odasına 39-24 önde gitti.

Maçın üçüncü çeyreğinde konuk ekip; Morgan, M'Baye, Metecan Birsen ve Henry ile bulduğu sayılarla farkı azaltsa da Gaziantep Basketbol; Lemar, Jaiteh ve İsmail Cem Ulusoy'un basketleriyle final periyoduna 48-42 üstün girdi.

Final periyodunda Metecan Birsen ve Henry ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, son 3 dakikaya 53-52 önde girdi. Ev sahibi ekip, son bölümde Kelly ve Lemar ile bulduğu sayılarla tekrar üstünlüğü sağladı ve karşılaşmadan 59-55 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk İlham Aliyev Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şehrazat Cem Yılmaz Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Samatta Arda Turan Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Azerbaycan Ermenistan Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ING Basketbol Süper Ligi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 15:42:37. #1.14#
title