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Christopher Jones, Ender Arslan, Bursaspor, Sigorta, Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Hüseyin ÇelikFrutti Extra Bursaspor: Olaseni 17, Christopher Jones 29, Perry Jones 5, Gian Lopez 20, Can Maxim Mutaf 3, Gerald Robinson 18, Ender Arslan 6, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin, Evren Büker, Tuğberk GedikliBeşiktaş Sompo Sigorta:...

15.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:20
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Hüseyin Çelik

Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 17, Christopher Jones 29, Perry Jones 5, Gian Lopez 20, Can Maxim Mutaf 3, Gerald Robinson 18, Ender Arslan 6, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin, Evren Büker, Tuğberk Gedikli

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 20, Ömer Utku Al 8, Birkan Batuk 9, Burak Can Yıldızlı 10, Oğuz Savaş 10, Nemanja Djrusic 27, Sabahattin Can Göndür 3, Can Kaan Turgut, Çağdaş Kayabaşı

1. Periyot: 19-24

Devre: 39-47

3. Periyot: 67-66

5 Faulle Çıkan: 36.49 Oğuz Savaş (Beşiktaş Sompo Sigorta)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, konuk ettiği Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 98-87 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, özellikle Ömer Utku Al, Birkan Batuk ve Gotcher'in 3'lük atışlarıyla 4. dakikayı 13-7 önde geçti. İlerleyen dakikalarda Bursaspor, Lopez, Robinson ve Ender Arslan ile sayılar buldu. Ev sahibi ekibin sayılarına Djrusic, Ömer Utku Al ve Burak Can Yıldızlı ile karşılık veren Beşiktaş, ilk çeyreği 24-19 üstün tamamladı.

Bursaspor, ikinci çeyreğin başında Robinson ve Ender Arslan ile bulduğu sayılarla 13. dakikada skoru 27-28'e getirdi. Beşiktaş, üst üste attığı sayılarla 16. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 27-37. Ev sahibi ekip, ilerleyen dakikalarda Christopher Jones ve Lopez'in sayıları ile farkı kapatmaya çalışsa da rakibin basketlerine engel olamadı ve devreyi 47-39 yenik kapattı.

Maçın üçüncü çeyreği iki takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Bursaspor, Olaseni ve Christopher Jones'un basketleriyle farkı 3'e indirdi: 44-47. Beşiktaş, Birkan Batuk ve Gotcher'in dış atış isabetleriyle farkı korumak istese de Bursasporlu Olaseni ve Christopher Jones'un sayılarına engel olamadı. Üçüncü çeyrek, Bursaspor'un 67-66 üstünlüğüyle bitti.

Son çeyrekte müsabakaya ağırlığını koyan Bursaspor, skoru 81-71'ye getirerek farkı açtı. Konuk ekip farkı kapatmaya çalışsa da Frutti Extra Bursaspor, karşılaşmadan 98-87 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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