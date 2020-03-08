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Sinan İşgüder, Bandırma, Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Kara Ali AcarHakemler: Sinan İşgüder, Alper Özgök, Ahmet TatlıcıTeksüt Bandırma: Anıl Karaca, Ahmet Hakan Öge, Furkan Haltalı 5, Rıdvan Öncel 18, Sadık Emir Karaca 10, Erkan Yılmaz 11, Abdullah Özer, Atakan Erdek 1, Kaan Bozkurt, Şehmuz Hazer 9, Alperen Şengün 10Sigortam.

08.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:45
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Sinan İşgüder, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

Teksüt Bandırma: Anıl Karaca, Ahmet Hakan Öge, Furkan Haltalı 5, Rıdvan Öncel 18, Sadık Emir Karaca 10, Erkan Yılmaz 11, Abdullah Özer, Atakan Erdek 1, Kaan Bozkurt, Şehmuz Hazer 9, Alperen Şengün 10

Sigortam.net İTÜ Basket: Utku Saraloğlu, Burak Selen, Semih Say 8, Mehmet Yağmur 5, Oğulcan Baykan 9, Yunus Akçay 4, Huff 3, Ramazan Tekin 6, Alp Oktay, Campbell 13

1. Periyot: 14-13

Devre: 33-21

3. Periyot: 48-32

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Teksüt Bandırma, evinde Sigortam.net İTÜ Basket'i 64-48 mağlup etti.

Teksüt Bandırma, müsabakanın 3. dakikasını Rıdvan Öncel ve Oğulcan Baykan'ın karşılıklı sayılarıyla 4-2 önde geçti. İTÜ Basket, Oğulcan Baykan, Mehmet Yağmur ve Yunus Akçay ile bulduğu sayılarla 7. dakikada eşitliği sağladı: 9-9. Oyun anlamında hem hücumda hem de savunma birbirlerine üstünlük kuramayan iki takımdan Teksüt Bandırma, ilk çeyreği 1 sayı farkla 14-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 9-0'lık seri yaparak başlayan Bandırma ekibi, 12. dakikada Şehmus Hazer, Alperen Şengün ve Erkan Yılmaz'ın basketleriyle farkı 10 sayıya çıkardı: 23-13. Genç oyuncularıyla mücadele eden Teksüt Bandırma karşısında 5-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 17. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 25-21. Hızlı hücumda Rıdvan Öncel'in pota altında bulduğu sayılarla tekrar arayı açan ve 8-0'lık bir seri daha bulan Teksüt Bandırma, soyunma odasına 33-21 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 25. dakika, Teksüt Bandırma'nın 37-29 üstünlüğüyle geçildi. Semih Say, Ramazan Tekin ve Oğulcan Baykan üçlüsü ile farkı azaltmaya çalışan İTÜ Basket karşısında Rıdvan Öncel, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer ile etkili olan Teksüt Bandırma, farkın kapanmasına izin vermeyerek, son çeyreği 48-32 galip durumda girdi.

Final periyoduna hücumda daha istekli başlayan Teksüt Bandırma, Alperen Şengün, Sadık Emir Karaca, Rıdvan Öncel ve Furkan Haltalı ile bulduğu basketlerle son 6 dakikaya 59-41 üstünlükle girdi. Kalan sürede farkı kapatmak için acele atışlar deneyen İTÜ Basket karşısında skor bulmaya devam eden Bandırma ekibi, karşılaşmayı 64-48 kazandı.

Kaynak: AA

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