29.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:54

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Ayşenur Yazıcıoğlu

Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 10, Christopher Jones 14, Perry Jones 15, Robinson 15, Ender Arslan 15, Lopez 17, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin 2, Tuğberk Gedikli, Can Maxim Mutaf

Teksüt Bandırma: Furkan Haltalı 4, Rıdvan Öncel 24, Şehmuz Hazer 19, Sadık Emir Kabaca 8, Ataken Erdek 2, Erkan Yılmaz 6, Alperen Şengül 15,

1. Periyot: 18-23

Devre: 46-45

3. Periyot: 63-67

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, Teksüt Bandırma'yı 88-78 yendi.

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan maç dengeli hücumlara sahne olurken, 4. dakika 6-6 eşitlikle geçildi. Rıdvan Öncel ve Alperen Şengül'ün içeriyi zorlayarak bulduğu sayılarla oyundaki baskısını arttıran Teksüt Bandırma, 8. dakikada 14-11 üstünlük sağladığı çeyreği 23-18 önde tamamladı.

İkinci periyota hızlı başlayan Teksüt Bandırma, Rıdvan Öncel'in asist ve sayılarıyla 12. dakikayı 26-21 önde geçti. Furkan Haltalı ve Emir Kabaca gibi genç oyuncularından skor katkısı alan konuk ekip, 17. dakikada farkı 8'e (34-42) çıkarsa da tecrübeli oyuncusu Ender Arslan ile dış isabetler bulan Frutti Extra Bursaspor, soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

Üçüncü periyota daha toparlanmış ve diri bir görüntü vererek başlayan Teksüt Bandırma, 23. dakikada skoru lehine çevirdi: 48-53. Yeşil-beyazlı ekip, Bandırma temsilcisine set hücumlarında 24 saniyeleri sonuna kadar kullanarak cevap vermeye çalışsa da final periyotuna Teksüt Bandırma'nın 67-63 üstünlüğüyle girildi.

Çekişmeli geçen son periyotun başlarında Perry Jones'tan üst üste üçlükler bulan Bursa ekibi, 33. dakikada farkı 1'e (69-70) indirdi. Christopher Jones ve Lopez'in hızlı hücumlarıyla skorda dengeleri değiştiren Frutti Extra Bursaspor, 35. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 76-70. Konuk ekip Alperen Şengül'ün turnikesi ve Şehmuz Hazer'in serbest atışlarıyla rakibini 37. dakikaya kadar skorda kovalasa da (76-75) seyirci desteğini arkasına alarak Robinson ve Perry Jones ile sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor, maçtan 88-78 galip ayrıldı.

Kaynak: AA