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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Ali KöseoğluBeşiktaş Sompo Sigorta: İsmet Akpınar 7, Gotcher 14, Birkan Batuk 8, Burak Can Yıldızlı 19, Samet Geyik 11, Durisic 25, Oğuz Savaş 6, Can Kaan Turgut 2Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 48, Davis 5,...

27.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:15
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Ali Köseoğlu

Beşiktaş Sompo : İsmet Akpınar 7, Gotcher 14, Birkan Batuk 8, 19, Samet Geyik 11, Durisic 25, Oğuz Savaş 6, Can Kaan Turgut 2

Meksa Yatırım Belediyespor: Crawford 48, Davis 5, Sinan Sağlam, Aldridge, Zanna 21, Hrovat 11, Erdi Gülaslan 3, Ali Ulaş Peker, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2

1. Periyot: 27-33

Devre: 54-55

3. Periyot: 74-73

5 faulle çıkan: 39.59 Aldridge (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Beşiktaş Sompo Sigorta, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 92-90 yendi.

Siyah-beyazlı takım ligde 10. galibiyetini elde ederken, Afyon ekibi ise 13. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Crawford'un 21 sayı kaydettiği ilk periyodu 33-27 önde bitirdi.

Beşiktaş Sompo Sigorta ikinci periyotta Durisic ve Burak Can Yıldızlı ile skor bulurken, konuk ekip rakibine Crawford ve Zanna ile karşılık verdi ve soyunma odasına 55-54 üstün gitti.

Müsabakanın üçüncü periyodunda da takımlar karşılıklı basketlerle skor üretirken, Beşiktaş Sompo Sigorta, Burak Can Yıldızlı'nın basketiyle son periyoda 74-73 önde girdi.

Karşılaşmanın final periyodu da büyük çekişmeye sahne olurken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor son dakikaya 88-87 üstün girdi. Beşiktaş Sompo Sigorta son dakikada Samet Geyik ve Birkan Batuk ile bulduğu basketlerle maçtan 92-90 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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