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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Ali ŞakacıGaziantep Basketbol: Orhan Aydın Haciyeva 7, Vasiliauskas 11, Erol Can Çinko 6, Rich 18, Metehan Akyel 10, İsmail Cem Ulusoy, Koray Çekici, Jelovac 23, Can Uğur Öğüt, Buford 2, Hüseyin Emre YılmazDarüşşafaka Tekfen:...

08.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:31
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, , Ali Şakacı

Gaziantep : Haciyeva 7, Vasiliauskas 11, Erol Can Çinko 6, Rich 18, Metehan Akyel 10, İsmail Cem Ulusoy, Koray Çekici, Jelovac 23, Can Uğur Öğüt, Buford 2, Hüseyin Emre Yılmaz

Darüşşafaka Tekfen: Browne, Hamilton 9, Jones 8, Sinan Güler 10, Colson 9, Kartal Özmızrak 29, Mahir Ağva, Berk Demir 10, Erkan Veyseloğlu 2, Doğuş Özdemiroğlu 2, Lamb 7, Selim Troy Şav

1. Periyot: 28-22

Devre: 44-49

3. Periyot: 61-63

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 86-77 yendi.

Oyuna hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 28-22 önde tamamladı. İkinci periyotta etkisini artıran konuk takım, soyunma odasına 49-44 önde girdi.

İkinci yarıda oyun dengeli geçse de Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyreği 63-61 üstünlükle bitirdi. Son periyotta oyunda hakimiyet sağlayan konuk ekip, parkeden 86-77 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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