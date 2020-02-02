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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Mehmet Karabilecen, Altuğ Köselerli, Ayşenur YazıcıoğluFenerbahçe Beko: Sloukas 9, Nunnally 14, Kalinic 7, Williams 31, Thomas 2, Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı, Melih Mahmutoğlu 16, Egehan Arna 6, Berkay Candan 2, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 4Türk...

02.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:57
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Altuğ Köselerli, Ayşenur Yazıcıoğlu

Fenerbahçe Beko: Sloukas 9, Nunnally 14, Kalinic 7, 31, Thomas 2, Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı, Melih Mahmutoğlu 16, Egehan Arna 6, Berkay Candan 2, Ali Muhammed, 4

Türk Telekom: Campbell 9, Johnson 7, Muhammed Baygül 8, Wiltjer 15, Fall 3, Metin Türen 3, Şafak Edge, Harris 10, Egemen Güven 10, Berkay Taşkıran 2, Efe Beşok

1. Periyot: 21-14

Devre: 54-30

3. Periyot: 76-54

Beş faulle çıkan: 34.34 Thomas (Fenerbahçe Beko)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'u 91-67 yendi.

Karşılaşmaya Nunnally ve Williams'ın basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 9-7 üstün geçti. Kalan bölümde Williams önderliğinde sayılar üreten sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 21-14 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine, Williams'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkararak (24-14) başlayan Fenerbahçe Beko, 18. dakikada Ahmet Düverioğlu'nun basketiyle farkı 21 sayıya taşıdı: 48-27. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 24 sayı farkla 54-30 galip durumda gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreği 76-54 önde geçen Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 91-67 kazandı.

Kaynak: AA
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