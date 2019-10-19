ING Bank Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 67 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68

ING Bank Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Afyon Belediyespor, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'ya 68-67 mağlup oldu.

19.10.2019 15:41
ING Bank Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 67 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68

ING Bank Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Afyon Belediyespor, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'ya 68-67 mağlup oldu.


Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu


Hakemler: Mehmet Karabilcen xx, Ziya Özorhon xx, Serhat Büker xx


Afyon Belediyespor: Crawford xxx 20, Davis JR x 6, Hrovat xx 9, Aldrıdge x 5, Talib Zanna xx 12, Sinan Sağlam x, Erdi Gülaslan xx 14, Ulaş Peker x, Burak Eşlik x 1, Doğukan Şanlı x, Fırat Alemdaroğlu x, Ali Tuncer x


Galatasaray Doğa Sigorta: Webster xxx 9, Whıttıngton x 8, Harrison xxx 21, Auguste x 3, Göksenin Köksal x 2, Emir Gökalp x 3, Yiğit Arslan x 2, Can Korkmaz xx 9, Ege Arar x 2, Caner Erdeniz x, Ayberk Olmaz x, Alexander Moore xx 7


1. Periyot: 18-18


Devre: 31-35 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)


3. Periyot: 54-52 (Afyon Belediyespor lehine) - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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