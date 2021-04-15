İnegölspor tek puanla yetindi

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında karşılaştığı Anagold 24 Erzincanspor 0-0 berabere kaldı.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında karşılaştığı Anagold 24 Erzincanspor 0-0 berabere kaldı.

İnegöl ilçe stadyumunda oynanan müsabakayı Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Orhan Timurtaş yönetti. Maçta İnegölspor sahaya Gökhan Siverek, Seydi Kayasoy, Gökhan Kurumuş, Samet Günhan (Dk. 75 Emir Özsoy), Fatih Üge (Dk. 72 Ahmet Hakan Şahin), Metin Yüksel (Dk 75 Selimcan Temel), Abdülkadir Kuzey, Mehmet Özdıraz, Oğuz Çetinkaya (Dk. 39 Ogün Çalışkan), Ali Aydemir (Dk. 72 Erdem Secgin), Bilal Yıldırım ile çıkarken, Anagold 24 Erzincanspor ise Murat Demir, Abdullah Balıkuv, Yunus Emre Çakır, Ahmet Kaan Ergün, Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Samed Karakoç(Dk 90+ BatuhanYılmaz), Uğurcan Bekçi (Dk. 68 Rıdvan Türker), Mustafa Ethem Erboğa (Dk.75 Ozan Papaker), Hakan Demir, Mümin Talip Pazarlı, Uğur Daşdemir (Dk 90+ Sabrican Vural) ile sahaya çıktı. Hakan Demir'in yediği tek kırmızı kartla sona eren müsabakada Samet Günhan, Seydi Kayasoy (İnegölspor) Niyazi Batuhan Salman, Hakan Demir (Erzincanspor) sarı kart cezası aldı. Müsabakanın 31'nci dakikasında tehlikeli hareket yapan Erzincanspor'lu Hakan, 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

64'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Abdülkadir'in ceza sahası dışından sert vuruşu üst direkten geri döndü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı