İnegölspor tek puanla yetindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegölspor tek puanla yetindi

İnegölspor tek puanla yetindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında karşılaştığı Anagold 24 Erzincanspor 0-0 berabere kaldı.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında karşılaştığı Anagold 24 Erzincanspor 0-0 berabere kaldı.

İnegöl ilçe stadyumunda oynanan müsabakayı Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Orhan Timurtaş yönetti. Maçta İnegölspor sahaya Gökhan Siverek, Seydi Kayasoy, Gökhan Kurumuş, Samet Günhan (Dk. 75 Emir Özsoy), Fatih Üge (Dk. 72 Ahmet Hakan Şahin), Metin Yüksel (Dk 75 Selimcan Temel), Abdülkadir Kuzey, Mehmet Özdıraz, Oğuz Çetinkaya (Dk. 39 Ogün Çalışkan), Ali Aydemir (Dk. 72 Erdem Secgin), Bilal Yıldırım ile çıkarken, Anagold 24 Erzincanspor ise Murat Demir, Abdullah Balıkuv, Yunus Emre Çakır, Ahmet Kaan Ergün, Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Samed Karakoç(Dk 90+ BatuhanYılmaz), Uğurcan Bekçi (Dk. 68 Rıdvan Türker), Mustafa Ethem Erboğa (Dk.75 Ozan Papaker), Hakan Demir, Mümin Talip Pazarlı, Uğur Daşdemir (Dk 90+ Sabrican Vural) ile sahaya çıktı. Hakan Demir'in yediği tek kırmızı kartla sona eren müsabakada Samet Günhan, Seydi Kayasoy (İnegölspor) Niyazi Batuhan Salman, Hakan Demir (Erzincanspor) sarı kart cezası aldı. Müsabakanın 31'nci dakikasında tehlikeli hareket yapan Erzincanspor'lu Hakan, 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

64'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Abdülkadir'in ceza sahası dışından sert vuruşu üst direkten geri döndü. - BURSA

İnegölspor tek puanla yetindi
İnegölspor tek puanla yetindi
İnegölspor tek puanla yetindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Müge Anlı Mehtap Ar Cansu Dere
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İnegölspor tek puanla yetindi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 18:10:00. #1.14#

title