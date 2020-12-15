İnegölspor'da Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı
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İnegölspor'da Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı

15.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:33
İnegölspor'da Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İnegölspor'umuzun yönetim kurulu tarafından bugün yapılan toplantının ardından teknik direktörümüz Cüneyt Biçer ve ekibi ile görüşülerek, sözleşmeleri karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Yönetim kurulu olarak, Biçer ve ekibine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.


- İnegöl

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 20:33:26. #1.14#
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