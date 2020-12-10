İnegölspor Başkanı Ademoğlu: Radikal kararlar alınacak
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İnegölspor Başkanı Ademoğlu: Radikal kararlar alınacak

10.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:21
İnegölspor Başkanı Ademoğlu: Radikal kararlar alınacak

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da Başkan Kani Ademoğlu, 1-0 mağlup oldukları Kahramanmaraşspor maçını değerlendirdi.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da Başkan Kani Ademoğlu, 1-0 mağlup oldukları Kahramanmaraşspor maçını değerlendirdi.

Mücadelenin ilk yarısında 3-4 farklı öne geçebileceklerini ancak buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydeden Başkan Ademoğlu, "Hastalık devam ediyor. İkinci yarı daha farklı bir İnegöl gördük, biraz oyundan düştük. Rakibin değil kendi yarattığımız korner ile maçı verdik. Yani camiamızdan özür diliyoruz. Ocak ayına kadar böyle gideceğiz. Ocak'ta da inşallah gerekli takviyeleri yapıp, hak ettiğimiz yerde olacağız. Şuanda çok şansızlıklar yaşıyoruz. Hak etmediğimiz yerlerdeyiz. Gol atamamamızın neticeleri durumu buraya getirdi. 11. maçımızı oynadık. 11 maçta 7 tane böyle %100 4-5 tane pozisyonumuzu kaçırdık. Yani buna beceriksizlik diyorum şansızlık demiyorum artık. Ocak'ta gerekli takviyelerimizi yapıp buradan kurtulacağız. İnegöl halkı özellikle maçın ilk yarısını izlese, yani bu maçın böyle bitmesi mucize. Yani biz resmen alışkanlık yaptık. Biz 4-5 maçta daha böyle şeyler yaşadık. Resmen mucizeleri yaratıyoruz. Rakip takımlara hediye ediyoruz" dedi.

"Radikal kararlar alınacak" ifadesini kullanan Başkan Ademoğlu, "Herkes kendi hak ettiği değere göre yaşayacak. Yani hak ettiklerini alacaklar. Biz de bu formanın hakkını kim vermek istiyorsa, kim forma için savaşmak istiyorsa yolumuza onlarla devam edeceğiz. Yeni takviyelerimizde olacak. İnegölspor'u bulunduğu yerden kurtaracağız. Kamuoyundan da özellikle özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.


- İnegöl
İnegölspor Başkanı Ademoğlu: Radikal kararlar alınacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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