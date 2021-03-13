Son dakika haber! Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off
Son dakika spor haberi... Salon: İnegölHakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elmaİnegöl Belediyespor: Nikola, Todor, Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Ahmet Arslan (Caner Dengin, Ahmet Emre Çetinkaya, Ahmetcan Büyükgöz)Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski (Murat...
Salon: İnegöl
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
İnegöl Belediyespor: Nikola, Todor, Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Ahmet Arslan (Caner Dengin, Ahmet Emre Çetinkaya, Ahmetcan Büyükgöz)
Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Ferreira, Kadir Cin, Amel, İbrahim Emet)
Setler: 25-21, 28-26, 26-24
Süre: 104 dakika (32, 35, 37)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik serisi ikinci maçında İnegöl Belediyespor, Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Seride durum 1-1'e gelirken, tur atlayacak ekip 16 Mart Salı günü Ankara'da oynanacak son karşılaşmada belli olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek