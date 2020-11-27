İndirimli en güzel Efsane Cuma ürünleri! Efsane Cuma (27 Kasım Cuma) için çok ucuz fiyatlı ürünler listesi! En ucuz elektronik, giyim, eşya ürünleri!

Bugün 27 Kasım Cuma günü Efsane Cuma indirimleri başladı. Birçok üründe %90'a varan indirimler yapıldı. Sizler için en çok rağbet gören ve en çok satın alınan indirimli efsane Cuma ürünlerini derledik. Haberimizden hepsine ulaşabilirsiniz.

Efsane Cuma indirimleri aslında 1-2 haftadan beri yapılmaktadır. Fakat gerçek Efsane Cuma, Şahane Cuma, Muhteşem Cuma, Bereketli Cuma indirim günü bugündür. Peki en iyi efsane Cuma indirimli ürünleri nelerdir? Hangi ürünler %90 ve %95 indirime girmiştir. İşte karşınızda indirimli Efsane Cuma ürünleri!

İNDİRİMLİ EFSANE CUMA ÜRÜNLERİ

Efsane Cuma ürünlerinde Trendyol, Hepsiburada vb. gibi siteler birbirinden güzel indirimler yapmıştır. Şimdi sizler için derlediğimiz indirimlere göz atalım.

İNDİRİMLİ EFSANE CUMA 'MASA' ÜRÜNLERİ

Yeni ev döşeyenler, uygun fiyata masa almak isteyenler için son fırsat bugündür. Bugün ortalama 150-200 TL indirimlerle masa sahibi olabilirsiniz. Örneğin 500 TL'lik masalar 170 TL'ye inmiş. Bu gibi birçok indirime internet sitelerinden göz atabilirsiniz.

İNDİRİMLİ EFSANE CUMA 'SANDALYE' ÜRÜNLERİ

Masa saldalyesiz olur mu! Tabii ki olmaz. O zaman harika indirimli saldalyeler de bugün alınabilecekler arasında yer alıyor. Beğendiğiniz masaya uygun renkte sandalyeler bakabilir ve ücretsiz kargo seçeneği ile sipariş edebilirsiniz.

İNDİRİMLİ EFSANE CUMA 'BUTİK' ÜRÜNLERİ

Trendyol üzerinden çok uygun fiyatlara indirimli butik ürünlere göz atabilirsiniz. Üstelik tüm ürünlerin puanları 4 yıldız ve üzeri. Hem fiyatları ucuz hem de kaliteli ürünlerdir.

İNDİRİMLİ EFSANE CUMA 'CEP TELEFONU' ÜRÜNLERİ

İndirimler birçok ürüne gelmiştir. Bu ürünlerden birisi de cep telefonlarıdır. Örneğin Türkiye garantili iPhone 11 fiyatı 11 bin TL yerine 6999 TL'den satılıyor. Bu gibi ürünlere alışveriş sitelerinden ulaşabilirsiniz. Üstelik kargo bedava!

İNDİRİMLİ EFSANE CUMA 'BEYAZ EŞYA' ÜRÜNLERİ

Hepsiburada'da %40'a varan indirimli beyaz eşya ürünlerine göz atabilirsiniz. Örneğin Samsung 9 kg çamaşır makinesi 4 bin TL yerine 2750 TL'den satılıyor. Bunun gibi birçok üründe indirim için siteye göz atabilirsiniz.

İNDİRİMLİ EFSANE CUMA 'KİŞİSEL BAKIM' ÜRÜNLERİ

Her üründe olduğu gibi kişisel bakım ürünlerinde de harika indirimler mevcut. Şampuanlar, diş fırçaları, tek kullanımlık maskelerde vb. ürünlerde çok güzel indirimler var.

İNDİRİMLİ EFSANE CUMA 'MONT & KABAK' ÜRÜNLERİ

Kış aylarının gelmesiyle birlikte mont ve kabanlara rağbet de arttı. Çoğu internet sitesinde %90 'a varan indirimler mevcut. Örneğin Hepsiburada'da 1000 TL olan bir mont 300 TL'ye inmiştir. Yani tam olarak %70 indirimle satılıyor.

İNDİRİMLİ EFSANE CUMA 'KİTAP' ÜRÜNLERİ

Herşeyde indirim olur da kitaplarda olmazmı! Tabii ki birçok kitap için efsane indirimler mevcut. Roman, dünya klasikleri, edebiyat kitapları, şiir kitapları vb. tüm kitaplarda bugün harika indirimler yer alıyor.

Sizlerin de bildiği güzel indirimli ürünler varsa yorum olarak bizlere yazabilirsiniz.