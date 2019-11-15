İncir ürünleri için tanıtım günü düzenlendi

15.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:45

AYDIN (İHA) – Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen 'İncir Ürünleri Tanıtım Günü' büyük ilgi gördü.



Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü tarafından İncirliova'da düzenlenen "İncir Ürünleri Tanıtım Günü" etkinliğine İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Aydın ve İzmir'den sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il, ilçe tarım müdürleri ile üreticiler katıldı.



Etkinlikte, kuru incire katma değer kazandırmak amacıyla incirden üretilen meyve suyunun, unun, konservenin ve şurubun tanıtımı yapıldı. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı, "Ülkemizden kuru incirin kilosu 5 dolar olarak ihracata gidiyor. Ama doğal olarak bu şekilde işlenmiş olması durumunda 500 gramı Avrupa pazarında 25 avroya satılan bu şekilde ürünler var. Bizim amacımız hem ülkemizin döviz getirisini artırmak hem de ihracatçının ve incir üreticisinin gelir seviyesini artırmak" diye konuştu.



Türkiye'nin kuru incirde ihracattan 250 milyon dolar kazandığını aktaran Arpacı, "Taze incirde ise yaklaşık 50 milyon dolar. İncir üreticisinin ülke ekonomisine 300 milyon dolar ihracat getirisi var. Aydın'ın kuru incirdeki katkısı ise yüzde 80'dir. Yapılan bu yeni ürünlerle daha fazla katkı sağlanmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.



NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ise, "Bölgemizin ihraç ettiği ürünlerin başında gelen incirin katma değer kazanması için uğraş vermekteyiz. Mesela İncir Cipsi üreten girişimcimize destek olmaya çalışmaktayız. İncir Ürünleri Tanıtım Günü'ne istinaden sunumu yapılan incir unu, incir konservesi, incir suyu ve incir şurubu çalışmalarının, üreticilerimizin gelir seviyesini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Özellikle yurtdışı fuar organizasyonlarımızda incir ve incirden yapılan gıdalara da yer verilmesi ile bölge ihracatımız artacaktır. Müdürümüz Arpacı'ya sektöre yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmanın ardından katılımcılara incirden yapılan un, konserve, şurup ve incir suyu tanıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA