İncesu'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
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Çin Halk Cumhuriyeti, İncesu, Güncel

İncesu'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınına karşı İncesu genelinde ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar ve duraklarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

12.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:46
İncesu'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınına karşı İncesu genelinde ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar ve duraklarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı.


İncesu'da da, şu ana kadar 'korona virüs' hastalığına yakalanan kişinin olmadığı öğrenildi.


İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İlmek, "Bugün ilkokullarımız, ortaokullarımız, liselerimiz, camilerimiz, alışveriş merkezleri, duraklarımız, halkımızın bire bir temas ettiği alanlarda ilaçlama yapıldı. Özellikle hemşerilerimden ricam şu; evlere girdiklerinde bol su ile ellerini yıkayıp hijyene önem versinler"dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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