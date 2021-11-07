Mucize hikaye bitti! Falcao'nun sakatlanmama serisi son buldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mucize hikaye bitti! Falcao'nun sakatlanmama serisi son buldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'dan Vallecano'ya giden Falcao, sakatlık dönemini açtı. Kolombiyalı forvet, son anlarda dahil olduğu Real Madrid maçında golünü atıp sakatlandı ve kenara alındı.

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 Real Madrid kazandı. Mor Şimşekler'in gollerini Kroos ve Karim Benzema attı.

İnanması zor ama gerçek! Radamel Falcao, 10 dakika oynadığı maçta golünü atıp sakatlandı

10 DAKİKA YETTİ

Maçın 70. dakikasında oyuna giren Falcao, 76'da golünü attı. 81'de sakatlanıp oyundan çıktı. Falcao, 8. maçında 5. golünü attı. Galatasaray'da oynamadığı maç sayısı oynadığından daha fazla olan Falcao, İspanya'da da sakatlık sezonunu açtı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Son Dakika: Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim büyük sürprizler yaptı

Son Dakika: Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim büyük sürprizler yaptı

 İllegal bahis, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolcuların başını büyük derde soktu

İllegal bahis, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolcuların başını büyük derde soktu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title