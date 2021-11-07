Mucize hikaye bitti! Falcao'nun sakatlanmama serisi son buldu

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 Real Madrid kazandı. Mor Şimşekler'in gollerini Kroos ve Karim Benzema attı.

10 DAKİKA YETTİ

Maçın 70. dakikasında oyuna giren Falcao, 76'da golünü attı. 81'de sakatlanıp oyundan çıktı. Falcao, 8. maçında 5. golünü attı. Galatasaray'da oynamadığı maç sayısı oynadığından daha fazla olan Falcao, İspanya'da da sakatlık sezonunu açtı.

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