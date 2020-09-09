İnanması güç ama gerçek! İkinci el otomobil fiyatları sıfırdan daha pahalı İkinci el otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Piyasada sıfır araç bulunmaması da fiyatları doğrudan etkiliyor. Sıfır fiyatı 162 bin lira olan otomobilin ikinci el fiyatına 216 bin lira yazılmaya başlandı. İşte sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında dikkat çeken fiyat farkları.

Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi. Milliyet'te yer alan habere göre, sıfırı henüz bayide olmasa da liste fiyatı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira fiyat yazılmaya başlandı. İŞTE SIFIR VE İKİNCİ EL MAKASI AÇIK OLAN OTOMOBİLLER - Fiat Egea 1.4 Fire; sıfır fiyatı 110.900 TL'den satılırken, ikinci el fiyatı 148.000 liradan satılıyor. - Citroen C Elysee; sıfır fiyatı 163.750 liradan satılırken, ikinci el fiyatı 178.000 liradan satılıyor. - Renault Clio 1.0 SCe; sıfır fiyatı 133.900 liradan satılırken ikinci el fiyatı 155.000 liradan satılıyor. - Volkswagen Polo 1.0 sıfır fiyatı 165.900 liradan satılırken ikinci el fiyatı 200.000 liradan satılıyor. - Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik; sıfır fiyatı 162.100 liradan satılırken ikinci el fiyatı 216.000 liradan satılıyor. - Nissan Micra; sıfır fiyatı 161.400 liradan satılırken ikinci el fiyatı 209.000 liradan satılıyor. - Hyundai i10 1.0 MPI sıfır fiyatı 130.070 liradan satılırken ikinci el fiyatı 145.000 liradan satılıyor. - Seat Ibiza sıfır fiyatı 179.500 liradan satılırken ikinci el fiyatı 212.000 liradan satılıyor.