İnanılmaz Hedefler: Xherdan Shaqiri - Manchester United
Liverpool'un Xherdan Shaqiri tarafından Manchester United'a karşı bu inanılmaz tepeciğe bakın. Michigan Stadyumu'nda oynanan sezon öncesi oyunda gol, United karşısında 4-1 galip geldi.
Liverpool'un Xherdan Shaqiri tarafından Manchester United'a karşı bu inanılmaz tepeciğe bakın. Michigan Stadyumu'nda oynanan sezon öncesi oyunda gol, United karşısında 4-1 galip geldi.
Kaynak: Dugout
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