İnanılmaz Hedefler: Danny Rose vs Arsenal

Tottenham Hotspur'un geri bıraktığı bu parlak voleybolu, Danny Rose'in Kuzey Londra'daki rakipleri Arsenal'e karşı yaptı. Gol, Nisan 2010'da Rose'un 19 yaşında bir çocuk olan Spurs için çıktı.

Tottenham Hotspur'un geri bıraktığı bu parlak voleybolu, Danny Rose'in Kuzey Londra'daki rakipleri Arsenal'e karşı yaptı. Gol, Nisan 2010'da Rose'un 19 yaşında bir çocuk olan Spurs için çıktı.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.