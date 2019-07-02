İnanılmaz Hedefler: Danny Rose vs Arsenal
Tottenham Hotspur'un geri bıraktığı bu parlak voleybolu, Danny Rose'in Kuzey Londra'daki rakipleri Arsenal'e karşı yaptı. Gol, Nisan 2010'da Rose'un 19 yaşında bir çocuk olan Spurs için çıktı.
Tottenham Hotspur'un geri bıraktığı bu parlak voleybolu, Danny Rose'in Kuzey Londra'daki rakipleri Arsenal'e karşı yaptı. Gol, Nisan 2010'da Rose'un 19 yaşında bir çocuk olan Spurs için çıktı.
Kaynak: Dugout
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