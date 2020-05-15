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İMSAD Bileşik Endeks Covid-19 etkisiyle 67.89 puana indi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Nisan ayı sonuçlarına göre; Covid-19 salgını, endekste ana belirleyici unsur oldu.

İMSAD Bileşik Endeks Covid-19 etkisiyle 67.89 puana indi
15.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:22

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Nisan ayı sonuçlarına göre; Covid-19 salgını, endekste ana belirleyici unsur oldu. 

İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre, faaliyet, güven ve beklenti verilerinden oluşan Bileşik Endeks, salgınının etkisiyle 67.89 puan ile 2013 yılından bu yana en düşük düzeye indi.

Bileşik Endeks'te şu bilgiler yer aldı:  Dip seviyelerden toparlanma eğiliminde iken nisan ayında 3.55 puan düşerek 67.89 puana gerileyen Bileşik Endeks, yeni bir dip ile karşılaştı. Nisan ayındaki bu düşüş ile Bileşik Endeks ölçülmeye başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Bileşik Endeks bundan önce en düşük seviyesini 71.44 puan ile Mart ayında görmüştü. Mart ve Nisan aylarında üst üste aylık düşüşler gösteren Bileşik Endeks'teki gelişmeleri, bundan sonra bir süre daha Covid-19 salgının seyri ve olası etkilerinin belirleyeceği öngörülüyor.Açıklamaya göre, inşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler nisan ayında son yılların en sert aylık düşüşünü gösterdi: "Salgının yarattığı etkilerin tamamen hissedildiği nisan ayında fabrikaların, ihracat pazarlarının ve satış kanallarının büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle faaliyetler dip seviyede gerçekleşti. Bir önceki aya göre 6.3 puan gerileyen faaliyetler 2013 yılı ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Yurtiçi satışlarda nisan ayında kuvvetli bir gerileme oldu. Pazarların büyük ölçüde kapalı olması ihracattaki sert düşüşte etkili oldu. Üretimde de nisan ayında yüksek bir gerileme yaşandı. Tesislerin kapalı kalması sebebiyle cirolar; iç satışlar ve ihracattaki düşüşe bağlı olarak önemli ölçüde geriledi."Beklenti Endeksi'nde Mart ayında yaşanan sert düşüşün ardından Nisan ayında daha yavaş bir gerileme gerçekleşti. Beklentilerde belirleyici unsur, Covid-19 salgınının yarattığı endişeler ile iç ve dış pazardaki etkiler oldu. Faaliyetlerdeki yüksek oranlı daralma da beklentileri bozdu. Nisan ayında, bir önceki aya göre 2.7 puan gerileyen Beklenti Endeksi son yılların en düşük seviyesine indi. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde yine gerileme oldu. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri Nisan ayında da sert düştü. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisindeki belirgin düşüş nisan ayında da devam etti. Yurtiçi ve ihracat siparişlerindeki sert düşüşler ile üretim beklentileri zayıfladı. Beklentilerde temel belirleyici Covid-19 salgını oldu. Salgının seyri, alınan önlemler, faaliyetler ve harcamalar üzerindeki etkiler ile normalleşme planları yakından izleniyor. Beklentilerdeki gelişmelerin bir süre daha Covid-19 salgınının seyrine ve etkilerine bağlı kalacağı görülüyor.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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