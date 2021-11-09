Immobile sakatlığı sebebiyle İtalya Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Haberler Spor
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Immobile sakatlığı sebebiyle İtalya Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Immobile sakatlığı sebebiyle İtalya Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

İtalya Futbol Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Ciro Immobile, kas sakatlığı sebebiyle milli takım kampından ayrıldı.

İtalya Futbol Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Ciro Immobile, kas sakatlığı sebebiyle milli takım kampından ayrıldı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C Grubu'nda İsviçre ve Kuzey İrlanda ile yapacağı maçlar öncesinde İtalya Milli Takımı golcü oyuncusu Immobile sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

İtalya Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada, Immobile'nin takımı Lazio ile Serie A'da oynadığı son maçta sol bacağında kas sakatlığı yaşadığı belirtilirken, yapılan kontroller neticesinde 31 yaşındaki golcünün milli takım kampından ayrılmasına karar verildiği ifade edildi.

İtalya'yı çalıştıran deneyimli teknik direktör Roberto Mancini, Immobile'nin yerine Sassuolo'da forma giyen Gianluca Scamacca'yı milli takıma çağırdı.

C Grubu'nda 14 puanlı lider konumunda olan İtalya, 12 Kasım Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda aynı puanlı İsviçre'yi konuk edecek.

Dünya Kupası finallerine gitme yolunda grup liderliği için önem taşıyan bu maçın ardından İtalya, 15 Kasım'da Kuzey İrlanda ile deplasmanda karşılaşacak.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
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