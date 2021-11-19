İmkansız transfer gerçekleşiyor! Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İmkansız transfer gerçekleşiyor! Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de

Haberler.com - Haberler | Spor

Real Madrid'in Eden Hazard'a açtığı kredi artık bitti. Mor Şimşekler, Hazard'ı 6 aylığına kiralık yollama kararı aldı. İspanyol basınında Hazard'ın yeni adresinin Türkiye olabileceği yazıldı.

2019 yazınca Chelsea'den 115 milyon euro bedelle alınan Belçikalı Eden Hazard, tarihin en fiyasko transferleri listesine adını yazdırdı. Real Madrid, 2024'e kadar kontratı olan Belçikalı yıldızdan kurtulmak istiyor. Ancak yüksek maaştan ötürü bu kolay değil.

İmkansız transfer gerçekleşiyor! Dünya starı Eden Hazard devre arası Türkiye'de

6 AYLIK KİRALIK

İspanyol medyasından ABC/Espana, Hazard'ın kiralık olarak gönderileceğini duyurdu. Oyuncunun bu süreçte kendini yeniden bulabileceği de belirtildi. Hazard için Türkiye Ligi'nin uygun bir adres olabileceği vurgulandı. Beşiktaş'ın Pjanic hamlesi gibi çok uygun şartlarda Hazard da Türkiye'ye gelebilir.

İmkansız transfer gerçekleşiyor! Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de

FENERBAHÇE'NİN SEVDASI

Eden Hazard Lille'de oynarken Fenerbahçe bu transferi bitirmeye çok yaklaşmıştı. Ancak kulüp o dönem bütçesini diğer pozisyonlar için kullanmıştı. Her dönem Hazard çağrısı yapan Fenerbahçe taraftarının hayali devre arasında gerçekleşebilir.

Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunun zirvesine oturduk

Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunun zirvesine oturduk

 Dev derbi için geri sayım başladı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler

Dev derbi için geri sayım başladı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title