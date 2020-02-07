İMİB: Çin'e maden ihracatı dört günde yüzde 61 düştü

07.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:38

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) verilerine göre, Çin'e maden ihracatı, Şubat ayının ilk dört gününde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 düştü.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Corona virüsünün maden sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin gerekli önlemler alınmadığı taktirde yılın geri kalanına da yansıyacağı uyarısı yaptı ve ekledi: "Sicili bozuk olmayan firmaların ihracatta herhangi bir aksaklık yaşamamaları ve tabii ki genel olarak sektörün gelişimi açısından vadelerin uzaması kritik değer arz ediyor. Öte yandan teminat olarak kabul edilmeyen maden ruhsatlarının kabul edilmesine yönelik yasal düzenlenmelerin de acilen yapılması gerekiyor. Düzenlemelerin yapılması ile birlikte bu karamsar tablonun değişeceğine inanıyoruz." (Fotoğrflı)

Kaynak: DHA