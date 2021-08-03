IMF'den tarihi karar! 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisini onayladı
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IMF'den tarihi karar! 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisini onayladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Para Fonu Guvernörler Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisini onayladı.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, özel çekme hakkı (SDR) genel tahsisin 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirildi. Yeni oluşturulan SDR'lerin IMF üyesi ülkelere fondaki mevcut kotaları oranında kredilendirileceği belirtilen açıklamada, yeni tahsisin yaklaşık 275 milyar dolarının (yaklaşık 193 milyar SDR) düşük gelirli ülkeler de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere gideceği ifade edildi.

"TARİHİ BİR KARAR"

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yeni özel çekme hakkı tahsisinin onaylanmasına ilişkin, "tarihi bir karar" değerlendirmesinde bulundu. Georgieva, "IMF tarihindeki en büyük SDR tahsisi ve benzeri görülmemiş bir kriz döneminde küresel ekonomi için bir aşı." ifadesini kullandı.

KÜRESEL EKONOMİNİN ESNEKLİĞİNİ DESTEKLEYECEK

SDR tahsisinin tüm üye ülkelere fayda sağlayacağına işaret eden Georgieva, tahsisin uzun vadeli küresel rezerv ihtiyacını karşılayacağını, güven inşa edeceğini ve küresel ekonominin esnekliğini ile istikrarını destekleyeceğini bildirdi.

Georgieva, yeni SDR tahsisinin özellikle Kovid-19 krizinin etkisiyle başa çıkmakta zorlanan en savunmasız ülkelere yardımcı olacağını belirterek, SDR'lerin daha zengin ülkelerden daha yoksul ve savunmasız üye ülkelere gönüllü olarak aktarılması için uygun seçenekleri belirlemek amacıyla üyelerle aktif görüşmelerin sürdürüleceğini kaydetti.

IMF'den tarihi karar! 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisini onayladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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