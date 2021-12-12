İmamoğlu, vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu Halk Ekmek'in maliyetini paylaştı - Haberler Ekonomi
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İmamoğlu, vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu Halk Ekmek'in maliyetini paylaştı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dönemde artan gıda fiyatları cep yakarken vatandaşlar daha ucuz gıdalara yöneliyor. İstanbul'da 3,5 liralık ekmeğe alternatif olarak 1 lira 25 kuruşluk Halk Ekmek için kuyruklar uzayıp giderken İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Halk Ekmek'in maliyetinin arttığını söyleyen İmamoğlu, "2021'de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye ( İbb ) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından ekmek fiyatıyla ilgili açıklamada bulundu. Un fiyatlarının çok arttığını belirten İmamoğlu, "Elimizden geleni yapacağız" mesajı verdi.

"UN 235 LİRA OLDU"

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021'de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu Halk Ekmek'in maliyetini paylaştı

EKMEK 3.5 LİRADAN SATILIYOR

İstanbul Ticaret Odası kararıyla 230 gram ekmeğin fiyatı geçen ay 2,5 TL yapılmıştı. Ancak ekmeğe zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmeğe yine zam geldi. Kentte birçok fırın ekmeği 3,5 liraya satmaya başladı. Halk Ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılıyor.

Servet Uzun
Servet Uzun
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