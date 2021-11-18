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İmamoğlu'ndan dolar mesajı: Yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi
İmamoğlu'ndan dolar mesajı: Yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolarda yaşanan artışın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 15'e çekti. Böylece eylül, ekim ve kasım ayı toplantılarında toplamda 400 baz puanlık indirim yapılmış oldu. Faiz kararının açıklanmasının ardından sert yükselen Dolar, 11 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.

İMAMOĞLU: YATIRIMLARIMIZI GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDA KALIYORUZ

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilikle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Türkiye için olduğu gibi İstanbul'un da en az 10 yıllık yatırımlarını bugünden planlamamız, geleceği görebilmemiz gerekirdi. Oysa, Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan dolar mesajı: Yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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