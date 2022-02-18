İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın su zammı açıklamalarına yanıt: İstanbul'a böyle sevda olmaz
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İstanbul'da su zammının AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesi üzerine konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, elektrik ve doğal gaz zamlarıyla maliyetlerinin arttığını ve İSKİ'nin zarar etmesi için zammın kabul edilmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın su zammına ilişkin açıklamalarına da yanıt veren İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım 'İstanbul sevdam' diyorsanız, İstanbul'a böyle sevda olmaz. Bizim belediyeler, sizin belediyeler. Böyle bir kavram zaten olmaz. Tüm belediyeler eşit olmalı" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mega kentteki su zammı tartışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. "İSKİ'nin konuştuğu maliyetler bir sonuç" diyen İmamoğlu 2019'dan beri elektriğe hükümetin yüzde 300'e yakın zam yaptığını, kurumun en büyük giderinin elektrik olduğunu, doğal gazda artışın yüzde 100'den fazla olduğunu belirterek su zammının zorunlu olduğunu söyledi.
AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen su zammının kasıtlı olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var. Yaptığınız suçtur. Çünkü yasaya göre, İSKİ maliyeti altında su temini yapamaz. Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ, emin olun çok kısa vadede bu zararı yeni tarifeye ret oyu veren her üyedenrücu ettirilecek." dedi.
Bizim belediyeler, sizin belediyeler gibi kavramın olmaması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize KDV üzerinden mesaj veriyor. Ben çok üzüntü duyuyorum. 'İstanbul sevdam' diyorsanız sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a böyle sevda olmaz. Bizim belediyeler, sizin belediyeler. Böyle bir kavram zaten olmaz. Eşit olmalı tüm belediyeler." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyalog halinde çalışmayı arzu ettiklerini söyleyen İmamoğlu, "2019 seçimlerinden sonra arzum, cumhurbaşkanımızın bu şehre hizmet eden belediye başkanıyla sıkı diyalog, istişare, bir arada düşünce üretme, işbirliği yapmaya uygun bir diyalog zemini. Hala 2019'daki seçimin insanların zihninde başka travmalara sebep olduğunu görüyorum." dedi.
İstanbul'un İstanbullunun olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Arkadaşlar İBB kimin ya? İstanbul İstanbullunun. İstanbul dünya kenti. Ben bu anlayışı bu yaklaşımı anlayamıyorum. Şu mecliste yapılan zulmün o kötülük dolu hareketlerin uyarılmasına dönük hamle beklerken dün yine bizimle yarışan konuşmaların yapılması Ankara'dan beni çok üzmektedir. Memleketin iyi olması için İSKİ gibi kurumlar desteklenmeli." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki su zammı tartışmalarına ilişkin, "İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebiyle Meclis'e geldi. Mecliste tabii ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların bu zam talebine evet demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı suya ekmeğe indirim getireceğiz. Belediyeler KDV oranında indirim yapsın" demişti.