İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın su zammı açıklamalarına yanıt: İstanbul'a böyle sevda olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mega kentteki su zammı tartışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. "İSKİ'nin konuştuğu maliyetler bir sonuç" diyen İmamoğlu 2019'dan beri elektriğe hükümetin yüzde 300'e yakın zam yaptığını, kurumun en büyük giderinin elektrik olduğunu, doğal gazda artışın yüzde 100'den fazla olduğunu belirterek su zammının zorunlu olduğunu söyledi.

"YAPTIĞINIZ SUÇTUR"

AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen su zammının kasıtlı olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var. Yaptığınız suçtur. Çünkü yasaya göre, İSKİ maliyeti altında su temini yapamaz. Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ, emin olun çok kısa vadede bu zararı yeni tarifeye ret oyu veren her üyedenrücu ettirilecek." dedi.

"BÖYLE BİR KAVRAM OLMAZ"

Bizim belediyeler, sizin belediyeler gibi kavramın olmaması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize KDV üzerinden mesaj veriyor. Ben çok üzüntü duyuyorum. 'İstanbul sevdam' diyorsanız sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a böyle sevda olmaz. Bizim belediyeler, sizin belediyeler. Böyle bir kavram zaten olmaz. Eşit olmalı tüm belediyeler." ifadelerini kullandı.

"2019 SEÇİMLERİ TRAVMLARA SEBEP OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyalog halinde çalışmayı arzu ettiklerini söyleyen İmamoğlu, "2019 seçimlerinden sonra arzum, cumhurbaşkanımızın bu şehre hizmet eden belediye başkanıyla sıkı diyalog, istişare, bir arada düşünce üretme, işbirliği yapmaya uygun bir diyalog zemini. Hala 2019'daki seçimin insanların zihninde başka travmalara sebep olduğunu görüyorum." dedi.

"İSKİ GİBİ KURUMLAR DESTEKLENMELİ"

İstanbul'un İstanbullunun olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Arkadaşlar İBB kimin ya? İstanbul İstanbullunun. İstanbul dünya kenti. Ben bu anlayışı bu yaklaşımı anlayamıyorum. Şu mecliste yapılan zulmün o kötülük dolu hareketlerin uyarılmasına dönük hamle beklerken dün yine bizimle yarışan konuşmaların yapılması Ankara'dan beni çok üzmektedir. Memleketin iyi olması için İSKİ gibi kurumlar desteklenmeli." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki su zammı tartışmalarına ilişkin, "İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebiyle Meclis'e geldi. Mecliste tabii ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların bu zam talebine evet demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı suya ekmeğe indirim getireceğiz. Belediyeler KDV oranında indirim yapsın" demişti.