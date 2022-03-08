İmamoğlu'ndan ayçiçek yağı hamlesi! Çiftçilere tohum desteği vermeye başladı

Rusya-Ukrayna savaşıyla ayçiçek yağı fırsatçıları yeniden hortladı. Marketlere yapılan denetimlerde rafların boş olduğu görülürken, depoların ise dolu olduğu ortaya çıktı. Zam geleceği iddiaları sonrası piyasada ayçiçek yağı bulunmaz oldu.

ERDOĞAN: AYÇİÇEK YAĞI SORUNU YOK

Bugün konu hakkında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ne ayçiçek ne de zeytin yağı sorunu olmadığını belirtti. Muhalefetin kampanya yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, "Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu. Stokçular utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyor, muhalefet de ayçiçek yağı yok diye kampanya yapıyor." dedi.

İMAMOĞLU: ÇİFTÇİLERE TOHUM DESTEĞİ VERİYORUZ

Ayçiçek yağına ilişkin tartışmalar devam ederken konu hakkında bir hamle de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan İmamoğlu, ayçiçek üretimi için çiftçilere tohum desteği verdiklerini belirterek, "Ekonomik olarak ve tedarik açısından zor zamanlardan geçilen bugünlerde, üreticileri destekliyoruz. İstanbul genelinde 1586 çiftçiye 2538 torba yağlık ayçiçeği tohumu desteği veriyoruz." dedi.