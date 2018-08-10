İlyas Yalçıntaş İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, İstanbul'da sevenleriyle buluştu.

Bu yıl ilki düzenlenen "Axisler'de Yaz Konserleri" etkinlikleri kapsamında sahne alan Yalçıntaş, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hayranlarının ilgi gösterdiği ünlü şarkıcı, konserde "İncir", "Gel Be Gökyüzüm", "Bu Nasıl Veda", "İçimdeki Duman" ve "Yağmur"un da aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıyı seslendirdi.

Katılımın ücretsiz olduğu konserde, çocukların elleriyle boyadıkları gitar Yalçıntaş'a hediye edildi.

Gitarı alırken fotoğraf çektiren Yalçıntaş, "Daha önce hiç bu kadar renkli bir gitarım olmamıştı." diyerek emeklerinden dolayı çocuklara teşekkür etti.