İlklere sahne olacak Turkcell Süper Kupa, Katar'da sahibini bulacak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş 6'ncı, Antalyaspor ilk kez

İki teknik adam da ilk kupasını kazanmak istiyor

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Geçtiğimiz sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa mücadelesi, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak. Yarın saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Candaş Erbil üstlenecek.

Antalyaspor: Boffin – Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Hakan, Amilton, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri

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