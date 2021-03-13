İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı

13.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:02

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen ve son aylarda ortaya koyduğu harika performansla adından söz ettiren İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı en iyi 11'i seçti. Türk asıllı Alman futbolcunun Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Mesut Özil'e yer vermemesi dikkat çekti. İlkay'ın kaleci tercihi de herkesi şaşırttı. Yıldız futbolcu, kalede 2014 yılında Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Manuel Neuer yerine Dortmund'dan takım arkadaşı Roman Weidenfeller'i tercih etti.

Manchester City'in son maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren ve Premier Lig'de şubat ayının en değerli futbolcusu seçilen İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı.

KALECİ TERCİHİ ŞAŞIRTTI

İlkay'ın Borussia Dortmund, Manchester City ve Alman Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarından oluşan 11'de bazı isimlere yer vermemesi dikkat çekti. Yıldız futbolcu, kalede 2014 yılında Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Manuel Neuer yerine Dortmund'dan takım arkadaşı Roman Weidenfeller'i tercih etti.

İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı

MESUT'A KADRODA YER VERMEDİ

Vincent Kompany, Silva, Sane ve Kevin De Bruyne olmak üzere Manchester City'den 4 oyuncuyu seçen İlkay Gündoğan, Sergia Aguero ve Raheem Sterling'e yer vermedi. Öte yandan İlkay'ın Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı Mesut Özil'e de yer vermemesi dikkat çekti. İngiliz basınından The Sun da Mesut Özil detayını haberine taşıdı.

İŞTE İLKAY'IN EN İYİ 11'İ

Weidenfeller, Kompany, Hummels, Lahm, Götze, İlkay, De Bruyne, Silva, Reus, Lewandowski, Sane

İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akbağ İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ali Şansalan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 23:07:07. #1.15#
title