İlk kez babası olmadan Boca maçı izleyen Maradona'nın kızı, gözyaşlarına hakim olamadı
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İlk kez babası olmadan Boca maçı izleyen Maradona'nın kızı, gözyaşlarına hakim olamadı

30.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:50
İlk kez babası olmadan Boca maçı izleyen Maradona'nın kızı, gözyaşlarına hakim olamadı

Bir Boca Juniors maçını tribünden ilk kez babası olmadan izleyen Diego Armando Maradona'nın kızı Dalma, gözyaşlarına boğuldu.

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybederken Boca Juniors'ın dünyaca ünlü stadı La Bombonera'da duygu dolu anlar yaşandı.

Boca Juniors'ın Newell's Old Boy ile oynadığı maçta La Bombonera'da Diego Maradona yoktu ama kızı Dalma Maradona her zamanki gibi oradaydı. Küçüklüğünden beri La Bombonera'daki localarında babası Diego Maradona ile maçları izleyen Dalma Maradona bu kez tek başınaydı.

Boca Juniors futbolcuları, Maradona'nın locasının önüne gidip Dalma Maradona'yı alkışlarken efsanenin 33 yaşındaki kızı oldukça duygusal anlar yaşadı. Göz yaşları içinde futbolculara teşekkür eden Dalma Maradona, maç boyunca ağlayarak karşılaşmayı takip etti.

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İlk kez babası olmadan Boca maçı izleyen Maradona'nın kızı, gözyaşlarına hakim olamadı

"YIKILMIŞ DURUMDAYIM"

Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşan Diego Armando Maradona'nın 33 yaşındaki kızı, "Ölmekten her zaman çok korkmuşumdur. Artık ölmekten korkmuyorum. Çünkü öldüğüm zaman sana yeniden kavuşacağımı ve sarılacağımı biliyorum. Seni şimdiden özledim baba. Seninle birlikte kalbimin yarısı da gitti. Seni çok seviyorum ve hayatımın sonuna kadar seni savunacağım. Yıkılmış durumdayım ama devam edeceğim. Orada beni bekle. Seni çok seviyorum. Torunun da öyle. Sensiz bir hayatın nasıl olabileceğini hayal bile edemiyorum. Yapamıyorum! Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

İlk kez babası olmadan Boca maçı izleyen Maradona'nın kızı, gözyaşlarına hakim olamadı
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