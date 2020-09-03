İlk kez A Milli Takım'a çağrılan Mert Hakan Yandaş, Macaristan maçına 11'de başlayacak A Milli Takım formasını Macaristan maçında ilk kez sırtına geçirecek olan Mert Hakan Yandaş, kariyerinde önemli bir eşiği atlayacak. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu, ilk milli maçına 11'de başlayacak.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynayacağı ilk maçta Macaristan'ı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek. TSİ 21.45'te başlayacak olan karşılaşma öncesi millilerimizin ilk 11'i belirlenirken Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş da kariyerinde önemli bir eşiği atlayacak. Milli formayı ilk kez sırtına geçirecek olan deneyimli oyuncu, aynı zamanda karşılaşmaya 11'de başlayacak. Şenol Güneş'in Macaristan maçı için seçtiği ilk 11 şu şekilde: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Umut, Kaan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre, Ahmed, Burak. MACARİSTAN'IN 11'İ DE NETLEŞTİ Öte yandan rakip Macaristan, A Milli Takım karşısında ilk 11'de Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai ve Szalai'yi sahaya sürecek.