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Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı

Denizlerde 6 aylık aranın ardından av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenirken, ilk gün en çok satılan balık sardalye oldu. Hamsi ilk günde el yakarken, kilosu 35 ile 40 lira arasında satıldı.

01.09.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:54

Av yasağı kalktı, tekneler 7,5 ay süreyle denizlerde olacak. Bilecik'te ilk gün vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterirken kentte en çok satılan balık kilosu 20 liradan sardalye oldu. Kilosu 35-40 liraya satılan hamsi ise cep yaktı.

Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı

"FİYATLAR İLERLEYEN GÜNLERDE DÜŞER"

Balıkçı Batuhan Acar, 1 Eylül itibari ile sezonun açıldığını anlatarak, "Yeni sezonun açılmasını uzun zamandır bekliyorduk. Virüsten dolayı 6 ay gibi bir süre. Şu anda fazla taze balık çeşidimiz bulunmakta, ilk gün olduğu için. Fiyatlar biraz yüksek ama ilerleyen günlerde düşüşe geçer. Yağmur ve karın yağmasının ardından balıklar daha da yağlanır ve güzelleşir. Şu an için en yağlı balığımız sardalye ve en çok satılan balık. Kilosunu 20 liradan satıyoruz ve yerli Çanakkale sardalyesi. Bu balığın ızgarası güzel olur, lezzetlidir. Sardalyenin yanı sıra levrek, çupra var" dedi.

Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı

"PALAMUT BU SENE ÇOK"

Batuhan Acar, ilk günde hamsinin fazla olmadığı anlatarak, "Hamsiyi ilk günden pek çok olmadığı için şu anda hamsiyi 40 lira ile 35 lira arası satıyoruz. Palamudun bu sene çok olduğu söyleniyor. İnşallah doğrudur, devamı gelir. Hatta şu an biraz ufak, 350-400 gram civarında olanları 15 liradan satıyoruz. Fiyatlarımız geçen sene normaldi. İnşallah bu sene daha uygun ve daha bol bereketli bir balıkçılık olur. Halkımız da güzel balıklar yer" dedi.

Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
MEMLEKET: sanayi atıkları , kanalizasyon atıkları , kimyasal atıklar ve denize atılan çöpler de beslenen balıklar . bide bukadar pahalı yapmalırı komedi . yemeyin zaten faydadan çok zararı . bu insan ırkı adam olmaz . . heleki bizim millete bazıları böyle ortalığı pisletmesi kirletmesi ilen zaten türkiye ortada vah halimize. dinimizde temizlik önemliken bukadar pisletmek doğayı anlamıyorum
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SAMİ: Ucuz balık hayal. Pandeminin vurmadığı gıda yok. İnşallah palamut bol ve ucuz ! olur
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