İlk 500 listesine giren şirketlere tebrik

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli'den Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran firmaları tebrik etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli'den Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran firmaları tebrik etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, İstanbul Sanayi Odası tarafından, her yıl belirlenen Türkiye'nin en büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasına giren firmaları tebrik etti ve başarılarının devamını dileyerek bu başarıların her yıl katlanarak artması temennisinde bulundu.

Bu yıl Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) 9. sırada yer alma başarısı gösterirken, TAT Metal Çelik, geçen yıla göre tam 20 sıra birden yükselerek 54. sırada yer alma başarısı elde etti. Çınar Boru Profil ise 325. sırada yer alma başarısı göstererek Ereğli'yi temsil ettiler. Ayrıca Zonguldak'ta faaliyet gösteren Eren Enerji de listede 35. sırada yer aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı