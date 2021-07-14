İlk 500 listesine giren firmaya TSO'dan plaket

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen İlk 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Çınar Boru Profil A.Ş.'ye plaket takdim etti.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen İlk 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Çınar Boru Profil A.Ş.'ye plaket takdim etti.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl yaptığı araştırma sonucunda belirlenen Türkiye'nin en büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında uzun zamandır yer alan Çınar Boru Profil A.Ş. firması 2020 yılı sonuçlarına göre bu başarısını yineleyerek 325. sırada yer alma başarısı gösterdi.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve beraberinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Bakkaloğlu, Özgür Erdoğan ve Genel Sekreter Gündüz Acar'ın katılımları ile Çınar Boru firmasına ziyaret gerçekleştirildi.

Başarılarından dolayı firmayı tebrik eden Başkan Keleş, her sene katlanarak başarıların artması temennisinde bulundu ve plaket takdim etti. Çınar Boru firması Yetkilileri; Abdulkadir Çınar, Muhammet Çınar ve Genel Müdür Ali Turan, TSO Yönetimine ziyaretlerinden ve plaket takdiminden dolayı teşekkür ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı