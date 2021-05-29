İlhan Parlak'ın sözleşme bedeli arttı

Hes Kablo Kayserispor takımının kaptanı İlhan Parlak'ın geride kalan sezonda gösterdiği başarılı performanstan ötürü sözleşme bedeli artırıldı.

Hes Kablo Kayserispor takımının kaptanı İlhan Parlak'ın geride kalan sezonda gösterdiği başarılı performanstan ötürü sözleşme bedeli artırıldı.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunda oynadığı futbol ve attığı goller ile takımın başarısında önemli rol oynayan İlhan Parlak, sezon sonu itibariyle zamlı bir ödeme aldı. Attığı goller ve sergilediği başarılı performanstan ötürü hem taraftarın gönlüne giren hem de yöneticilerin alkışlarını alan 34 yaşındaki futbolcu, Başkan Berna Gözbaşı'dan zamlı ödeme aldı. Kendisine vaadedilen sözleşme bedeline zam alan ve artmış bir şekilde alacağını tahsil eden İlhan Parlak, 2021-2022 futbol sezonunda da Kayserispor'un başarısı için çaba sarfedecek.

Kaptan Parlak, sarı kırmızılı forma için gösterdiği özverinin takdir edilmesinden ötürü son derece mutlu olduğunu ifade ediyor. İlhan Parlak, "Yeni sezonda yine Kayserispor için ter dökeceğim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı