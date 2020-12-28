Ilgın Şeker Fabrikası'nın 38 senelik yolculuğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ilgın Şeker Fabrikası'nın 38 senelik yolculuğu

28.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:50
Ilgın Şeker Fabrikası'nın 38 senelik yolculuğu

Türkiye'nin en önemli şeker fabrikalarından biri olan Ilgın Şeker Fabrikası'nda 38 yıl önce başlayan pancarın şekere dönüşüm yolculuğu aralıksız devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli şeker fabrikalarından biri olan Ilgın Şeker Fabrikası'nda 38 yıl önce başlayan pancarın şekere dönüşüm yolculuğu aralıksız devam ediyor.

Necmettin Erbakan tarafından 1976'da temeli atılan fabrikanın günde 6 bin ton pancar işleme kapasitesi ile 1982'de işletmeye açılarak ilk kampanya döneminde 138 köyde faaliyet göstermiş, 15 bin 544 çiftçi ile 155 bin 626 dekarda toplam 621 bin 751 ton pancar yetiştirerek üretim kapasitesinin arttırmıştı.

Rekor üretim 1998 gerçekleşti

Ilgın Şeker Fabrikası, 38 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1998'de gerçekleştirdi. Fabrika, bu dönemde 1 milyon 490 bin 326 ton şeker pancarı işleyen fabrika 175 bin 160 ton şeker elde ederek tüm zamanların en iyi verilerine 1998 yılında ulaşılmış oldu.

En verimli yıl 2019

Fabrikaya bağlı ekim alanlarında dekar başına en yüksek verim 2019 yılında gerçekleştiren Ilgın Şeker, 2019 yılında dekar başına 7 tondan fazla pancar elde ederek fabrika tarihinin en verimli yılını yaşadı.

Kaybın en az olduğu dönem 2008 - 2009

Yüzde 9,2 toprak, yüzde 0,3 difüzyon ve yüzde sıfır çamur kaybının gerçekleştiği 2008/2009 üretim dönemi kaybın en az olduğu dönem olarak kayıtlardaki yerini aldı. Bu dönemde fabrika, 1 milyon 12 bin 900 ton pancarı işleyerek 156 bin ton şeker elde etti.

2020'de hedef 140 bin ton

15 Eylül'de yeni üretim dönemine start veren fabrika, 2020/2021 üretim döneminde 1 milyon 73 bin ton şeker pancarını işleyerek 140 bin ton şeker, 48 bin ton melas ve 430 bin küspe elde edecek. - ANKARA

Ilgın Şeker Fabrikası'nın 38 senelik yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Burak Özçivit Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Domagoj Vida Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Deprem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ilgın Şeker Fabrikası'nın 38 senelik yolculuğu | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:04:38. #1.14#
title