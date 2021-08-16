İlçelerde hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile Malatya'da 3 bin 500 genç istihdam edilecek
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İlçelerde hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile Malatya'da 3 bin 500 genç istihdam edilecek

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 gencin istihdam edilmesi sağlanacak.

Malatya'da hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 gencin istihdam edilmesi sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, 5 ilçede firmalar devlet teşviklerinden faydalanarak tekstil alanında yatırım yapacak.

Gençleri yaşadıkları yerde istihdam etmek, böylece göçü önlemek ve onlara meslek edindirmek amacıyla faaliyete geçirilecek Tekstilkent ile gençler, şehrin üretimine katkıda bulunacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AA muhabirine, Tekstilkent Projesi'nin ülke genelinde başlatıldığını, Malatya'da da Fırat Kalkınma Ajansı ile çalışıldığını söyledi.

Proje kapsamında ülke genelinde 35-50 bin gencin istihdam edileceğini belirten Çalık, "Bakanımız Mustafa Varank'a ilettik. Malatya'da 3 bin 500 kişilik istihdam sağlayacak fabrikaların projeleri Bakanlığımızca onaylanmış. Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 1500 kişilik fabrika inşa ediyoruz. Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde 500 kişilik, Pütürge ilçesinde 500 kişilik, Darende ilçesinde 500 kişilik, Akçadağ ilçesine 500 kişilik istihdam sağlayacağız. 34 milyon lira bedelle Tekstilkent Projesi gençlerimize istihdam sağlayacak." dedi.

Çalık, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde kalkınmayı yerelde başlatmak için çalışmalar yapıldığını, Tekstilkent Projesi'nin de bu kapsamda olduğunu dile getirdi.

İlçelerin gelişmesine önem verdiklerini vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, genç kızlarımızın kent merkezine gelerek iş aramasına gerek kalmadan, kent merkezinde kalacak yer bulamayanların ve çalışmak isteyen evlatlarımızın işlerini ayaklarına, ilçelerine götürüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde genç işsizliğini ortadan kaldırmak için ilçeler nezdinde dezavantajlı bölgelerde projeleri hayata geçiriyoruz. Pütürge, kent merkezine yaklaşık 110 kilometre mesafede. Oradan buraya gençlerimizin gelip çalışması ve akşam dönme ihtimalleri yok. Pütürge'de projenin hayata geçmesi ve tekstil firmalarının gelmesi için gençlerimizin, kadınlarımızın çalışabileceği mekanları inşa ediyoruz. İlçelerden merkeze göçü önleyecek çok önemli bir proje."

Proje kapsamında başlangıçta küçük işletmelerin faaliyete geçeceğini bildiren Çalık, "Sonrasında sanayileşmenin olması için ilk adımlar olacak. Tekstilkent Projesi'nin başladığı bölgelere organize sanayi bölgelerinin gitmesi çok daha kolay hale geliyor. Gençlerimize yerinde istihdam sağlayacağız." diye konuştu.

İlçelerde hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile Malatya'da 3 bin 500 genç istihdam edilecek
İlçelerde hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile Malatya'da 3 bin 500 genç istihdam edilecek
İlçelerde hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile Malatya'da 3 bin 500 genç istihdam edilecek
İlçelerde hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile Malatya'da 3 bin 500 genç istihdam edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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İlçelerde hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile Malatya'da 3 bin 500 genç istihdam edilecek - Haberler
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