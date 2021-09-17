İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol haritası toplantısı - Haberler Ekonomi
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İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol haritası toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol haritası toplantısı

Ordu'nun Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin başkanlığında "İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol haritası" toplantısı yapıldı.

Ordu'nun Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin başkanlığında "İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol haritası" toplantısı yapıldı.

Kabadüz Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantı ilk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baysal Bayarslan'ın sunumuyla başladı. Sunumda kooperatiflerin genel açılımı anlatıldı.

Toplantıda konuşan Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, "Azim, takip ve özverili çalışma ile kooperatifleri harekete geçirerek vatandaşlarımızın ürettikleri organik ürünleri kendilerine kazanç elde etmelerini sağlayacağız" dedi.

Daha sonra karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kemal Baş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baysal Bayarslan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Odabaş, Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Bayram ile Bayanlar Kooperatifi Başkanı Nurcan Türkyılmaz ve Yeşil Doğa Eylem Grubu Müdürü Ümit Gündüz de katıldı. - ORDU

İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol haritası toplantısı

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Haber: İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol haritası toplantısı - Haberler Ekonomi
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