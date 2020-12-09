İlber Ortaylı'dan "Futbolcu olmak istiyorum" diyen çocuğa: Kaba bir adam olursun
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İlber Ortaylı'dan "Futbolcu olmak istiyorum" diyen çocuğa: Kaba bir adam olursun

09.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:08

Tarih profesörü İlber Ortaylı, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan "Bi' Sorum Var!" programında futbolcu olmak isteyen çocuğa, "Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun" dedi.

YouTube'da "Bi' Sorum Var!" programıyla gündeme gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, programının yeni bölümünde futbol camiasını kızdıracak sözler sarf etti.

11 yaşındaki konuğuna, "Büyüyünce ne olacaksın?" diye soran ünlü tarihçi, "Futbolcu olmak istiyorum" cevabı karşısında, "Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun" yorumunda bulundu.

ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELİYOR

Kısa sürede YouTube'un en çok izlenilen programlarından biri haline gelen "İlber Ortaylı ile Bi' Sorum Var!"da, usta tarihçi çocuklarla bir araya geliyor ve çocuklar hayatlarında en çok merak ettikleri sorulara, İlber Ortaylı ile birlikte cevap arıyor.

İlber Ortaylı'dan 'Futbolcu olmak istiyorum' diyen çocuğa: Kaba bir adam olursun
Haber Yorumları (2)
HEM HAKLI HEM HAKSIZ: düşük yorumuna sadece ronaldo messi gibi adamlar layık olur diğerleri kafalarına göre
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DÜŞÜK: Kaba ama paralı bir adam zengin bir adam kadınlara hükmeden bir adam herkesin kıskandıgı bir adam olur
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