İlbank'tan Yerel Yönetimlere 93 Milyon Kredi

İller Bankası (İlbank) Samsun Bölge Müdürü Osman Nuri Başaran, 2017 yılı içerisinde yerel yönetimlerin, 93 milyon 269 bin 150 TL kredi talebinde bulunduklarını söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kurum çalışmaları hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Osman Nuri Başaran, yerel yönetimlerce malzeme ve araç gereç alım işlerinde kullanılmak üzere kredi desteği sağladıklarını kaydetti. Başaran, "2017 yılında Büyükşehir ve ilçe belediyeler, toplam 93 milyon 269 bin 150 TL kredi talebinde bulundu. Bunlar; Büyükşehir Belediyesi 50 milyon TL, Vezirköprü 11 milyon 600 bin TL, Atakum 8 milyon 300 bin TL, Bafra 6 milyon 908 bin 50 TL, İlkadım 6 milyon 410 bin TL, Kavak 3 milyon TL, Terme 2 milyon 820 bin TL, Canik 2 milyon 531 bin 100 TL, Ayvacık 1 milyon 350 bin TL ve Asarcık ilçesine 350 bin TL olmak üzere toplam 93 milyon 269 bin 150 TL'dir" dedi. - SAMSUN