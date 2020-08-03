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Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı

Dünya futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi, tatilde aşka geldi. Totti ile öpüştüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Blasi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

03.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:12

Roma'nın efsane isimleri arasında yer alan Francesco Totti, eşi Ilary Blasi ve çocuklarıyla birlikte tatilin tadını çıkarıyor.

Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı

Ailesinin yanı sıra arkadaşlarının da bulunduğu bir tatilde deniz ve güneşin keyfini süren Totti'nin eşi Ilary, efsane isme olan sevgisini sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla gözler önüne serdi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Totti ile öpüştüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Blasi, kısa sürece on binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı

43 yaşındaki Totti ile 2005 yılından bu yana evli olan Ilary Blasi'nin 3 çocuğu bulunuyor. Eski bir televiyon yıldızı olan 39 yaşındaki Blasi'nin Instagram'da da 1.4 milyon takipçisi var.

Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı
Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı
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