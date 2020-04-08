İlaç endüstrisinden acil destek talebi
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan zorlu süreçte engelleri aşabilmek ve üretime devam edebilmek için, Ekonomik İstikrar Kalkanı Tebliği'ne dahil edilmeyi beklediğini açıkladı.
08.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:59
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan zorlu süreçte engelleri aşabilmek ve üretime devam edebilmek için, Ekonomik İstikrar Kalkanı Tebliği'ne dahil edilmeyi beklediğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com