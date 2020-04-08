İlaç endüstrisinden acil destek talebi İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan zorlu süreçte engelleri aşabilmek ve üretime devam edebilmek için, Ekonomik İstikrar Kalkanı Tebliği'ne dahil edilmeyi beklediğini açıkladı.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan zorlu süreçte engelleri aşabilmek ve üretime devam edebilmek için, Ekonomik İstikrar Kalkanı Tebliği'ne dahil edilmeyi beklediğini açıkladı. Kaynak: Dunya.com