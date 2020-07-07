İl Tarım Müdürü Saylak, karides üretimini yerinde inceledi Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, ekonomik değeri yüksek, verimli ve kaliteli alternatif tür karides üretimi gerçekleştiren tesisleri Milas'ta ziyaret etti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, ekonomik değeri yüksek, verimli ve kaliteli alternatif tür karides üretimi gerçekleştiren tesisleri Milas'ta ziyaret etti.

Tesis sahiplerinden bilgi alan Saylak yaptığı açıklamada, "Muğla' da 2019 yılında gerçekleşen toplam 128 bin ton su ürünleri üretiminin 75 Bin tonu ihraç edilmiş, bu ihracattan 373,5 milyon dolar gelir sağlanmıştır. Bakanlığımızın su ürünleri ihracatında hedeflediği 2 milyar dolara ulaşmak için, sizler katma değeri yüksek karides üretimini gerçekleştirerek önemli bir paya sahip olacaksınız. İlimizin, ülkemiz genelinde su ürünleri üretiminde sahip olduğu yüzde 65'lik üretim payını, ekonomik değeri yüksek, verimli ve kaliteli alternatif tür olan karides üretimini gerçekleştirerek daha ileri noktalara taşıyacaksınız. İlimize ve ülkemize bulunduğunuz büyük katkıdan dolayı çok teşekkür ediyor, sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Sizin gibi yatırımcılar sayesinde hem ilimiz hem de ülkemizin ekonomisi canlanacak, sağladığınız istihdamla vatandaşlarımıza gelir kapıları açılacak ve dünya pazarında önemli bir paya sahip olacağız. Çalışmalarınızı gönülden destekliyor ve tebrik ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA