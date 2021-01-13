İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'den ilçelere yapılan hastanerle ilgili açıklama
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İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'den ilçelere yapılan hastanerle ilgili açıklama

13.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:11
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'den ilçelere yapılan hastanerle ilgili açıklama

Bünyan, Yahyalı ve Develi ilçesine yapılan devlet hastanelerindeki çalışmalar son aşamaya geldi.

Bünyan, Yahyalı ve Develi ilçesine yapılan devlet hastanelerindeki çalışmalar son aşamaya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü, ilçelerdeki devlet hastanelerini kısa sürede hizmete geçirecek.

Bünyan, Yahyalı ve Develi ilçelerinde yapılan devlet hastanelerindeki çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Sarız'daki devlet hastanesi inşaat çalışmaları da devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Sağlık Bakanlığı tarafından ilçelere yapılan hastanelerdeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin devam ettiğini aktaran Benli, şunları kaydetti:

"Şu anda dört ilçemizde devlet hastanesi çalışması var. Bünyan, Yahyalı, Sarız ve Develi'de ilçe devlet hastaneleri yapılıyor. Bünyan'daki hastanenin tabelası takıldı. Develi ve Yahyalı'da da çalışmalar son aşamaya geldi. Sarız'da ise inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ilçelerdeki hastanelerimiz hizmet vermeye başlayacak. Hastanelerimizde açılan polikliniklerle hastalarımız sağlık hizmetine daha kolay ulaşacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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