İl Özel İdaresinden Hayvancılığa Destek

Ardahan İl Özel İdaresince, merkez Atatürk ile Yeni mahallelerinin ortak kullandığı yaylada, hayvanların su ihtiyacının giderilmesi amacıyla gölet yapımına başlandığı bildirildi.

Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süreden beri yayladaki hayvanlar için arzu ettikleri göletin yapımına Ardahan İl Özel İdaresince başlandığını belirtti.

Yapılan çalışmadan dolayı ilgililere teşekkür eden Özer, şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz Mehmet Emin Bilmez, Milletvekilimiz Orhan Atalay ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Anıl Aksel başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum çünkü yaylanın büyük bir su sorunu vardı. Hayvanlarımız sıkıntı çekiyordu. Şükürler olsun bu gölet ile bundan sonra su sorunumuz kalmayacak."

Özer, göletin sezon içinde tamamlamasının planlandığını sözlerine ekledi.